¿Tiene colesterol alto? Estos “shots” naturales pueden ayudarle

El colesterol alto es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Su control depende de la alimentación, la actividad física y, en algunos casos, de tratamiento médico.



Como complemento, algunas bebidas concentradas conocidas como “shots” incluyen ingredientes asociados con beneficios para la salud (ver video adjunto).



Estas opciones no sustituyen los tratamientos médicos. También se recomienda mantener una dieta baja en grasas saturadas, evitar el sedentarismo y realizar controles periódicos.

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