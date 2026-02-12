Superalimentos que pueden transformar su salud

Hierba de trigo, semillas de cáñamo, baobab… quizá usted los ha escuchado mencionar en conversaciones sobre alimentación saludable o los ha visto en estanterías especializadas. Estos ingredientes naturales destacan por su alta concentración de nutrientes y por los beneficios que podrían aportar al bienestar integral.

Vitaminas, minerales, antioxidantes y proteínas forman parte de sus propiedades, lo que los convierte en aliados para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la energía y complementar una dieta equilibrada.

Sin embargo, más allá de la tendencia, la clave está en conocer cómo incorporarlos de manera práctica y segura en la alimentación diaria (ver video adjunto en la portada).

En el programa Buen Día, conversamos sobre este tema con Karen Morales, asesora en medicina natural, quien explicó cuáles son sus principales beneficios y cómo aprovecharlos en preparaciones sencillas para el día a día.

