EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Refuerce sus defensas con estas tres recetas llenas de sabor y nutrientes

Desde shots energizantes hasta meriendas nutritivas, esta es una guía práctica para cuidar la salud desde el plato.

Por Teletica.com Redacción 21 de octubre de 2025, 9:20 AM

¿Sabía que con un solo shot, una merienda nutritiva o un postre natural usted puede fortalecer su sistema inmune? En Buen Día, la nutricionista Cindy Arroyo nos presentó opciones fáciles, rápidas y llenas de sabor para cuidar la salud con lo que comemos cada día.

Desde ingredientes naturales hasta combinaciones que ayudan a combatir infecciones y a subir las defensas, estas recetas están pensadas para toda la familia.

No se las pierda: ¡una manera deliciosa de cuidar su cuerpo! (vea la entrevista completa en el video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas