EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Lo que come también importa: alimentos que alivian el dolor articular

Conozca cuáles opciones naturales favorecen la salud de las articulaciones y complementan el tratamiento médico.

Por Teletica.com Redacción 2 de febrero de 2026, 9:00 AM

Aunque el tratamiento médico es fundamental, la alimentación puede convertirse en una gran aliada para reducir la inflamación de forma natural.

En esta nota, conocerá cuáles alimentos pueden ayudarle a desinflamar el cuerpo, mejorar la movilidad y cuidar sus articulaciones (ver video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas