Estilo de Vida
Lo que come también importa: alimentos que alivian el dolor articular
Conozca cuáles opciones naturales favorecen la salud de las articulaciones y complementan el tratamiento médico.
Aunque el tratamiento médico es fundamental, la alimentación puede convertirse en una gran aliada para reducir la inflamación de forma natural.
En esta nota, conocerá cuáles alimentos pueden ayudarle a desinflamar el cuerpo, mejorar la movilidad y cuidar sus articulaciones (ver video adjunto).
