La manzana: una aliada natural contra el cansancio

Si se siente sin energía tras días agitados, la manzana puede ser su mejor aliada. Rica en carbohidratos de absorción lenta, aporta energía estable durante el día sin picos ni bajonazos.

La nutricionista Paula Mora explica cómo incorporarla en recetas fáciles para mantenerse activo y con buen ánimo (ver video adjunto).

