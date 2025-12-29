Estilo de Vida
Jugos naturales que ayudan a fortalecer la salud del corazón
Una nutricionista explica cuáles jugos naturales, elaborados con ingredientes específicos, pueden ayudar a fortalecer el corazón y apoyar el bienestar general.
El corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo y su buen funcionamiento influye directamente en su bienestar general.
En esta entrevista, la nutricionista Natalia Segura le explica cómo algunos jugos naturales, preparados con los ingredientes adecuados, pueden convertirse en aliados para fortalecer su salud cardiovascular de forma sencilla y deliciosa (repase la información en el video adjunto).
