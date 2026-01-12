Frutas ticas: el sabor de la infancia que también nutre

Correr por los potreros, subirse a los árboles y disfrutar nísperos, nances o mangos forma parte de la memoria colectiva costarricense. Sin embargo, estas frutas no solo evocan la infancia: también aportan importantes beneficios para la salud.

En Buen Día, la nutricionista Marianela Obando le recuerda por qué las frutas tradicionales siguen siendo una excelente fuente de nutrientes y por qué vale la pena rescatarlas en la alimentación diaria.

Una conversación que une identidad, sabor y bienestar (ver video adjunto).



