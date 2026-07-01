Estos son los alimentos saludables que con más frecuencia provocan gases e inflamación

Las molestias digestivas no siempre están relacionadas con alimentos ultraprocesados o de bajo valor nutricional. Algunos productos considerados saludables también pueden provocar inflamación, gases o sensación de pesadez en determinadas personas.

La nutricionista Tatiana Vargas explicó que cada organismo responde de forma distinta a los alimentos. Por esa razón, un producto que resulta beneficioso para la mayoría puede generar molestias en otras personas.

Entre los alimentos que con mayor frecuencia producen este tipo de síntomas se encuentran la cebolla, el ajo, los frijoles, la leche, el brócoli, la coliflor, el repollo, la manzana, la pera y el trigo.

La especialista indicó que presentar malestar después de consumir alguno de estos alimentos no implica eliminarlo de inmediato de la dieta. La recomendación es identificar los que desencadenan los síntomas, observar la respuesta del organismo y consultar con un profesional antes de modificar la alimentación.

Puede conocer más recomendaciones en la entrevista completa con la nutricionista Tatiana Vargas, disponible en el video adjunto.

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