Estilo de Vida
El secreto de los batidos está en el color: así puede aprovechar sus beneficios
Desde opciones verdes hasta moradas, estas bebidas naturales concentran beneficios que pueden apoyar el sistema inmunológico y el bienestar general.
El color de muchas bebidas naturales no es casualidad. Refleja la presencia de antioxidantes, vitaminas y minerales que aportan beneficios específicos al organismo. Por esta razón, elegirlas según su tonalidad puede ser una forma sencilla de apoyar la salud.
En Buen Día conversamos acerca de las bondades de los batidos: verdes, anaranjados, rojos, amarillos y morados.
Incorporar variedad de colores en su alimentación ayuda a obtener distintos beneficios naturales de forma sencilla y refrescante.
Repase en el video adjunto en la portada un recetario fácil para preparar estas bebidas en casa, según lo que su cuerpo necesita.
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