¡Dulce sin culpa! Opciones naturales para reemplazar el azúcar procesada

El problema no es el azúcar… es el exceso. Así lo afirmó la nutricionista Raquel Guzmán en Buen Día, quien recordó que la mayoría de productos en el supermercado vienen cargados de azúcares añadidos, muchas veces en formas altamente procesadas.



¿La buena noticia? Existen alternativas naturales y accesibles que no comprometen el sabor. En esta entrevista, Guzmán presentó varias opciones deliciosas para endulzar sus comidas de forma más saludable y consciente (repase la información en el video adjunto).



Ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de lo dulce.



