Consejos nutricionales para que la dieta no le quite la paz en diciembre

20 de diciembre de 2023, 10:08 AM

Planificación saludable: Antes de asistir a una celebración, opte por un bocadillo saludable en casa. Consumir alimentos ricos en fibra y proteínas le ayudará a controlar mejor la ingesta durante la fiesta.



Moderación, no privación: Disfrute de sus platos favoritos, pero en porciones adecuadas. Saborear sin excesos le permitirá degustar los sabores sin comprometer su salud.



Hidratación constante: Entre las bebidas festivas que consuma, no olvide el agua. Mantenerse hidratado no solo es vital para su salud, sino que también ayuda a controlar el apetito.



Equilibrio en las opciones: Aproveche la diversidad de opciones en las fiestas. Incluya alimentos variados, como frutas frescas, vegetales y proteínas magras, para mantener un equilibrio en su dieta.



Movimiento y actividad física: Aproveche para realizar actividades físicas con amigos o familiares. Caminatas después de las comidas festivas ayudan a la digestión y a quemar calorías adicionales.



Si desea más orientación sobre nutrición y bienestar, puede contactar a López a través de su teléfono: 4040-0199 o vía WhatsApp al 6021-7789. También puedes seguir sus consejos y recomendaciones en Instagram como @draaarika_nutricionista y en Facebook como dra.aarika.