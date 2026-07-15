Alimentos que favorecen una mejor digestión

La alimentación influye de forma directa en la salud digestiva. Algunos alimentos ayudan al buen funcionamiento del sistema digestivo y favorecen el bienestar general.

En Buen Día conversamos sobre los nutrientes que contribuyen a una mejor digestión y los alimentos que conviene incorporar con mayor frecuencia.

Entre los principales aliados del sistema digestivo destacan:

Alimentos ricos en fibra.

Frutas frescas.

Leguminosas como frijoles, lentejas y garbanzos.

Una adecuada hidratación.

Hábitos de alimentación saludables.

En el video adjunto conocerá cómo incluir estos alimentos en su rutina diaria y qué beneficios aportan para la salud intestinal.

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