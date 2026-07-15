Estilo de Vida
Alimentos que favorecen una mejor digestión
Una alimentación equilibrada puede mejorar el funcionamiento del sistema digestivo. En Buen Día le explicamos cuáles alimentos aportan más beneficios para la salud intestinal.
La alimentación influye de forma directa en la salud digestiva. Algunos alimentos ayudan al buen funcionamiento del sistema digestivo y favorecen el bienestar general.
En Buen Día conversamos sobre los nutrientes que contribuyen a una mejor digestión y los alimentos que conviene incorporar con mayor frecuencia.
Entre los principales aliados del sistema digestivo destacan:
- Alimentos ricos en fibra.
- Frutas frescas.
- Leguminosas como frijoles, lentejas y garbanzos.
- Una adecuada hidratación.
- Hábitos de alimentación saludables.
En el video adjunto conocerá cómo incluir estos alimentos en su rutina diaria y qué beneficios aportan para la salud intestinal.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.