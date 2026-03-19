Agua de arroz: ¿remedio casero o mito popular?
La nutricionista Tatiana Vargas analiza los beneficios y mitos del agua de arroz, una bebida tradicional ampliamente utilizada en Costa Rica para aliviar molestias estomacales.
El agua de arroz es una preparación que forma parte de la memoria colectiva de muchos hogares costarricenses. Su aroma suave y su presencia en momentos de malestar la han convertido en un recurso habitual, especialmente cuando se trata de aliviar molestias estomacales.
A lo largo de los años, esta bebida ha sido recomendada de generación en generación como una opción sencilla y accesible. Sin embargo, más allá de la tradición, surgen interrogantes sobre sus verdaderos beneficios y su eficacia.
La nutricionista Tatiana Vargas aborda este tema desde una perspectiva profesional. En su análisis, explica cómo preparar dos versiones de agua de arroz y detalla qué aspectos de sus propiedades tienen sustento y cuáles responden más a creencias populares.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.