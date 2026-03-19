Agua de arroz: ¿remedio casero o mito popular?

El agua de arroz es una preparación que forma parte de la memoria colectiva de muchos hogares costarricenses. Su aroma suave y su presencia en momentos de malestar la han convertido en un recurso habitual, especialmente cuando se trata de aliviar molestias estomacales.

A lo largo de los años, esta bebida ha sido recomendada de generación en generación como una opción sencilla y accesible. Sin embargo, más allá de la tradición, surgen interrogantes sobre sus verdaderos beneficios y su eficacia.

La nutricionista Tatiana Vargas aborda este tema desde una perspectiva profesional. En su análisis, explica cómo preparar dos versiones de agua de arroz y detalla qué aspectos de sus propiedades tienen sustento y cuáles responden más a creencias populares.

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