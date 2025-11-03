Eli Feinzaig: “La vida es un soplo, vayan y díganselo a sus seres queridos”

El diputado tiene cuatro costillas fracturadas y le tuvieron que engrapar el esternón tras el accidente donde murió su colega y candidata a diputada, Ericka Benavides.

https://www.teletica.com/politica/eli-feinzaig-la-vida-es-un-soplo-vayan-y-diganselo-a-sus-seres-queridos_396387

Terremoto de magnitud 6,3 en el norte de Afganistán

A finales de agosto, otro terremoto de magnitud 6 afectó las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, causando la muerte de más de 2.200 personas.

https://www.teletica.com/internacional/terremoto-de-magnitud-63-en-el-norte-de-afganistan_396386

Keylor Navas en exclusiva: "Yo creo que estamos todos juntos para ir al Mundial"

El portero costarricense atendió a Teletica Deportes en México.

https://www.teletica.com/legionarios/keylor-navas-en-exclusiva-yo-creo-que-estamos-todos-juntos-para-ir-al-mundial_396367

Cartaginés da un golpe directo hacia la clasificación

Los brumosos le remontaron a San Carlos en el Fello Meza.

https://www.teletica.com/club-sport-cartagines/cartagines-da-un-golpe-directo-hacia-la-clasificacion_396380

Una Liga arrolladora busca rival en Costa Rica y Centroamérica

Los manudos golearon a Liberia y son líderes.

https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/una-liga-arrolladora-busca-rival-en-costa-rica-y-centroamerica_396395

Con sensual tango, Katherine Campbell gana su primer 'Premio Wow' en MQB.

Daniel Montoya y "Keka" Morera están en "zona de riesgo" y requieren su apoyo para seguir en competencia. La próxima gala será la cuarta eliminación del formato.



https://www.teletica.com/mira-quien-baila/con-sensual-tango-katherine-campbell-gana-su-primer-premio-wow-en-mqb_396389​