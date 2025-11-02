Cartaginés da un golpe directo hacia la clasificación

El Cartaginés dio un fuerte golpe hacia su posible clasificación a semifinales con la remontada 2-1 ante San Carlos en el Fello Meza.

El juego fue intenso, de tú a tú, y terminó con una sonrisa para los brumosos en su casa.

Mauro Quiroga (69’) y Bernal Alfaro (82’) marcaron los goles con los dirigidos por Andrés Carevic le dieron vuelta al marcador.

Los Toros del Norte se habían adelantado en la primera parte con un tanto de Yosel Piedra (19’).

Este triunfo es vital en las aspiraciones de Cartaginés de avanzar a semifinales, pues salta al tercer lugar con 23 puntos.

A la fecha aún le resta el partido de Liberia ante Alajuelense este domingo a las 7 p. m. en el Edgardo Baltodano Briceño.