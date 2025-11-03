Una Liga arrolladora busca rival en Costa Rica y Centroamérica

No hay quien detenga a la Liga. Su fútbol es arrollador, contundente y sin riesgos. Definitivamente, el equipo de Óscar Ramírez busca rival no solo en Costa Rica sino también en Centroamérica, donde esta semana clasificó a su cuarta final consecutiva del torneo regional.

Un gol de Ronaldo Cisneros (3’), un doblete de Joel Campbell (29’ y 43’) y un tanto de Diego Campos (90+3’) le permitieron a los rojinegros golear 1-4 a Liberia en el propio estadio Edgardo Baltodano Briceño.



El descuento llegó al 85’ por medio de Adrián Chévez, pero ya el partido estaba liquidado.

El partido tuvo a un Campbell fuera de serie, se le vio definición, fuerza, ganas. El atacante vive un gran momento. Sin duda debe estar en la Selección Nacional en la convocatoria que Miguel Herrera dará a conocer este lunes.

La picardía de Joel le permitió concretar dos goles y también brindar una asistencia. Con su fútbol guió a los manudos al primer lugar y con un partido menos.

Al juego en Liberia le sobraron 45 minutos, pues aunque los de casa manejaron el balón no pudieron poner en peligro el arco de Washington Ortega salvó un tiro que se estrelló en el poste.

La Liga irá al parón del torneo en el primer lugar con 30 puntos, uno más que Saprissa y con un compromiso menos.

