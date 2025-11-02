Eli Feinzaig: “La vida es un soplo, vayan y díganselo a sus seres queridos”

El diputado Eli Feinzaig compartió un mensaje de agradecimiento tras regresar a su casa, donde se recupera del accidente de tránsito en el que lamentablemente perdió la vida Ericka Benavides, candidata a diputada del Partido Liberal Progresista (PLP).

Feinzaig, quien sufrió cuatro costillas fracturadas y lesiones en el esternón, incluso se lo tuvieron que engrapar, aseguró que atraviesa un proceso de adaptación siguiendo las recomendaciones médicas. En su mensaje, expresó su gratitud hacia Benavides, a quien describió como “una amiga leal, una colaboradora extraordinaria y hoy una luz que nos guía”.

El legislador también relató cómo recibió ayuda inmediata de ciudadanos que se detuvieron en la carretera para asistir a los heridos, entre ellos Heylin Azofeifa y su esposo, Leonel Anchía, a quienes calificó como “ángeles caídos del cielo”.

También destacó la labor de Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública y Tránsito, quienes atendieron la emergencia con profesionalismo. Feinzaig relató que en el Hospital de San Ramón presenció la entrega del personal médico que luchó por salvar la vida de su compañero Fabián Cascante, gravemente herido en el accidente.

El diputado extendió su agradecimiento al personal del Hospital Metropolitano, al equipo de traslado aéreo y a todos los profesionales de salud que lo atendieron durante su recuperación. Y recordó con especial afecto los mensajes de los hijos de Ericka Benavides, quienes, en medio de su dolor, le expresaron gratitud por los años de trabajo compartido con su madre en el PLP.

Finalmente, Feinzaig agradeció a los miles de personas que enviaron mensajes de solidaridad, a quienes donaron sangre para Cascante y a su equipo político, familia y amigos. Cerró su mensaje con una reflexión: “La vida es un soplo, vayan y díganselo a sus seres queridos”.

Vea el mensaje completo de gratitud que dedicó en sus redes sociales el legislador:







