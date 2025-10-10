La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz

"¡Estoy en shock!", reaccionó la política venezolana, que vive en la clandestinidad, en un video difundido por su equipo de prensa tras conocerse el galardón.



https://www.teletica.com/internacional/la-opositora-venezolana-maria-corina-machado-gana-el-nobel-de-la-paz_394066



Waston: “Esperamos el apoyo de la gente ante Nicaragua”

La Sele empató en Honduras, un resultado que deja abierto el camino a la Copa del Mundo 2026.

https://www.teletica.com/la-sele/waston-esperamos-el-apoyo-de-la-gente-ante-nicaragua_394060

Costa Rica se trae un empate de Honduras y se mantiene con vida

El punto cosechado en San Pedro Sula debe acompañarse de un triunfo en casa ante Nicaragua.

https://www.teletica.com/la-sele/costa-rica-se-trae-un-empate-de-honduras-y-se-mantiene-con-vida_394057

Conassif finaliza resolución de Desyfin con último traslado por ₡2.623 millones

A falta de lo que pueda obtener el fideicomiso creado, los afectados por el cierre de la financiera perderán cerca de 25% de sus inversiones por encima de los ₡6 millones.

https://www.teletica.com/nacional/conassif-finaliza-resolucion-de-desyfin-con-ultimo-traslado-por-2623-millones_394042

Terremoto de magnitud 7,4 sacude Filipinas

Se emite alerta de tsunami inminente. Los pobladores están evacuando a zonas altas.

https://www.teletica.com/internacional/terremoto-de-magnitud-74-sacude-filipinas_394054

Hamás: “Hemos recibido garantías de que la guerra ha terminado”

El negociador jefe de Hamás informó que el movimiento islamista palestino obtuvo garantías de Estados Unidos y otros mediadores de que la guerra con Israel en la Franja de Gaza terminó.

https://www.teletica.com/deutsche-welle/hamas-hemos-recibido-garantias-de-que-la-guerra-ha-terminado_394045