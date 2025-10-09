Conassif finaliza resolución de Desyfin con último traslado por ₡2.623 millones

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) anunció, este viernes, el término del proceso de resolución de la Financiera Desyfin con un traslado final de ₡2.623 millones para sus afectados.



Se trata de un último 2,26% de recuperación en los recursos de los ahorrantes no garantizados, es decir, clientes que tenían inversiones por arriba de los ₡6 millones.



Este grupo, que reúne alrededor de mil personas, recuperó un 75,58% de sus ahorros.



Junto a ese anuncio, el Consejo informó hoy del traslado de la entidad financiera al proceso concursal.



Además, se aprobó un fideicomiso que estará a cargo de Banco Improsa y que tendrá como objetivo gestionar activos remanentes por $126,75 millones, con el objetivo de maximizar la recuperación para los acreedores afectados.

“La aplicación integral y rigurosa de la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros, N.º 9816, en conjunto con una gestión eficiente y responsable de los recursos disponibles por parte del equipo resolutor, así como un análisis técnico riguroso por parte del Conassif, permitió alcanzar la mayor recuperación posible en beneficio de los depositantes”, dijo Conassif.

Al cierre de la resolución, el Consejo reportó que un 74% de los depositantes (2.989 personas) con montos por hasta ₡6 millones recibieron el 100% de su dinero, mientras que los restantes usuarios perderán cerca de un 25% sobre el exceso de ese monto máximo garantizado.

La distribución total a los depositantes fue de ₡99.432,6 millones.