Miguel Herrera en Honduras: "Prueba de fuego fue cuando inicié como técnico en el 2002"

El estratega brindó conferencia en suelo catracho.

https://www.teletica.com/la-sele/miguel-herrera-en-honduras-prueba-de-fuego-fue-cuando-inicie-como-tecnico-en-el-2002_393990

Abogado de Chaves: Solicitud del TSE para desafuero es “absolutamente inconstitucional”

José Miguel Villalobos insiste en que el Tribunal no tiene competencias para sancionar al mandatario por beligerancia y que el desafuero es solo para causas penales.

https://www.teletica.com/politica/abogado-de-chaves-solicitud-del-tse-para-desafuero-es-absolutamente-inconstitucional_393988

Solicitud para que Fabricio Alvarado renuncie a inmunidad llena de insultos el Plenario

“Yo no escuchaba tantas malas palabras desde que fui al estadio con mi papá”, dijo este miércoles el diputado Antonio Ortega.

https://www.teletica.com/politica/solicitud-para-que-fabricio-alvarado-renuncie-a-inmunidad-llena-de-insultos-el-plenario_393979

Estos son los hospitales en los que detectaron casos de bacteria Ralstonia

Debido al brote reportado, la Caja Costarricense de Seguro Social puso en marcha una “desinfección profunda” en los servicios de Neonatología y Cuidados Intensivos.

https://www.teletica.com/nacional/estos-son-los-hospitales-en-los-que-detectaron-casos-de-bacteria-ralstonia_393980

¿Usará el Piojo Herrera a Kendall Waston como delantero? Esto responde el técnico

El espigado defensor es una de las grandes novedades de la Tricolor para el duelo ante Honduras.

https://www.teletica.com/la-sele/usara-el-piojo-herrera-a-kendall-waston-como-delantero-esto-responde-el-tecnico_393974