Miguel Herrera en Honduras: "Prueba de fuego fue cuando inicié como técnico en el 2002"

El seleccionador nacional, Miguel Herrera, habló con la prensa en la previa del juego ante Selección Nacional en Honduras, este jueves a las 8 p. m. en el estadio Francisco Morazán.

Herrera tocó temas parecidos a la conferencia de prensa que brindó este mismo miércoles en el Proyecto Gol.



"La presión siempre estará por lo que significa, por la eliminatoria, dependemos de lo que hagamos nosotros, ellos están en primer lugar del grupo y venimos conscientes de esto", comentó El Piojo.

Al preguntársele cómo vivía él como entrenador afrontar el momento más importante de la eliminatoria, respondió: "Prueba de fuego fue cuando inicié como técnico en el 2002, entiendo que es un momento importante, pero estamos atentos, con el nervio del juego y listo para hacer lo mejor posible".

Sobre los jugadores líderes del equipo, el estratega afirmó que "sumar gente de experiencia ayuda a que los jóvenes sigan creciendo. La eliminatoria es muy difícil, son partidos muy disputados y va a ser eso".

Además, en relación con el partido y si tuvo el tiempo necesario para trabajar, respondió: "El tiempo tiene que alcanzar, es el que teníamos, no puedo hablar con Concacaf para que nos dé más tiempo. El partido será muy disputado.

Sobre si su puesto está en juego, indicó que "así es la vida de los entrenadores".

De por qué convocar a Kendall Waston para el juego y no para el microciclo previo, Herrera especificó que "Te das cuenta lo que tienes para trabajar y tienes hasta 24 horas antes de un partido para llamar a jugadores locales".

