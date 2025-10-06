“Siempre andaba con una gran sonrisa”: Edith, la niña al que un terraplén le quitó la vida

Según la directora de la escuela en la que estudiaba la menor, ella vivía también con una hermana de 19 años que sobrevivió a la tragedia.

MEP suspende clases en escuelas y colegios afectados por lluvias

Consulte aquí la lista oficial de los centros educativos en los que aplica la medida.





Más de 350 personas permanecen en albergues tras inundaciones





Las autoridades han atendido emergencias en 32 cantones del país.





El gobierno de Donald Trump declara ciudades de EE. UU. como zona de guerra El gobierno de Donald Trump declara ciudades de EE. UU. como zona de guerra





La declaratoria le permite al presidente desplegar militares en ela región aún en contra de la voluntad del gobernador del estado.



Fabricio Alvarado: “Abogados de primer nivel trabajan para demostrar mi inocencia”





Las declaraciones del diputado y candidato presidencial llegan luego de que un medio de comunicación publicara detalles sobre una denuncia por presunto abuso sexual en su contra.





CNE eleva a naranja el estado de alerta por intensas lluvias en gran parte del país





El cambio se da tras la alerta del IMN de que la onda tropical seguirá activa en las próximas horas.