MEP suspende clases en escuelas y colegios afectados por lluvias

El Ministerio de Educación Pública (MEP) suspendió clases en las escuelas y colegios afectados por las fuertes lluvias de las últimas horas.

Según el comunicado oficial, la medida se aplicará este lunes 6 de octubre en instituciones de las direcciones regionales de Puntarenas y Occidente.

“Esta medida se toma en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, siguiendo los lineamientos de la alerta #33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierte sobre la alta saturación de suelos y condiciones de riesgo en varias zonas del país”, dijo la cartera en un comunicado de prensa.



De persistir las condiciones climáticas adversas, las autoridades podrían extender la suspensión; por eso, se pide a los padres de familia estar atentos a las comunicaciones emitidas a través de los canales oficiales.

A continuación, puede consultar la lista completa de centros educativos en los que no habrá lecciones este lunes.

Dirección Regional de Puntarenas:

Circuito 1:

Escuela Riojalandia.

Escuela Juanito Mora.

CTP Puntarenas.

Escuela Manuel Mora Valverde.

Escuela José Joaquín Mora.

Escuela San Miguelito.

IPEC Escuela Augusto Colombari.

Escuela El Roble.

Escuela Río Barranca.

Escuela Ciudadela Kennedy.

Escuela San Miguel.

Escuela La Guaria.

Liceo Antonio Obando Chan.

Jardín de Niños Riojalandia.

Jardín de Niños El Roble.

Escuela San Joaquín.

Circuito 2:

Escuela Pitahaya.

Escuela el Establo.

Escuela el Palmar.

Circuito 3:

Escuela San Agustín.

Escuela Orocú.

Escuela Arturo García Golcher.

Escuela Nora María Quesada Chavarría.

Circuito 4:

Escuela Ventanas.

CINDEA Pitahaya.



Circuito 5:

Escuela El Chagüite.

Escuela Flora Guevara Barahona.

Escuela Barrio San Luis.

Escuela Fray Casiano de Madrid.

Escuela Carrizal.

Escuela Veinte de Noviembre.

Escuela José Ricardo Orlich.

Escuela Delia Urbina de Guevara.

Jardín de Niños de Fray Casiano.

Jardín de Niños de Puntarenas.

Escuela El Carmen, Liceo de Chacarita.

Liceo José Martí.

Colegio Nocturno José Martí.

CINDEA Puntarenas.

Circuito 6:

Ningún centro educativo.

Circuito 7:

Escuela Peñas Blancas.

Escuelas Mesetas.

Dirección Regional de Occidente:

Circuito 3:

Escuela Bajo San Antonio.

Escuela Quebradilla.

Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.

Escuela Balboa.

Escuela Zapotal.

Escuela Potrerillo.

Escuela Socorro.

Escuela San Francisco.

Escuela Santiago.

Escuela La Guaria.

Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell.

Escuela Yadira Gamboa Blanco.

Escuela Ermelinda Mora Carvajal.

Escuela Gabino Araya Blanco.

Escuela Carlos María Jiménez Ortiz.

Escuela La Constancia.

Liceo Rural San Antonio Zapotal.

CTP Piedades del Sur.

Liceo Magallanes.

Escuela San Bosco.

Escuela El Carmen.

Escuela Bajo Matamoros.

Escuela Carrera Buena.

Escuela El Salvador.

Escuela Helí Santamaría Navarro.

Escuela La Palma.

Escuela Dr. Carlos Luis Valverde V.

Circuitos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9:

Todos los centros educativos estarán habilitados.



