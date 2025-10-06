MEP suspende clases en escuelas y colegios afectados por lluvias
Consulte aquí la lista oficial de los centros educativos en los que aplica la medida.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) suspendió clases en las escuelas y colegios afectados por las fuertes lluvias de las últimas horas.
Según el comunicado oficial, la medida se aplicará este lunes 6 de octubre en instituciones de las direcciones regionales de Puntarenas y Occidente.
“Esta medida se toma en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, siguiendo los lineamientos de la alerta #33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierte sobre la alta saturación de suelos y condiciones de riesgo en varias zonas del país”, dijo la cartera en un comunicado de prensa.
De persistir las condiciones climáticas adversas, las autoridades podrían extender la suspensión; por eso, se pide a los padres de familia estar atentos a las comunicaciones emitidas a través de los canales oficiales.
A continuación, puede consultar la lista completa de centros educativos en los que no habrá lecciones este lunes.
Dirección Regional de Puntarenas:
Circuito 1:
- Escuela Riojalandia.
- Escuela Juanito Mora.
- CTP Puntarenas.
- Escuela Manuel Mora Valverde.
- Escuela José Joaquín Mora.
- Escuela San Miguelito.
- IPEC Escuela Augusto Colombari.
- Escuela El Roble.
- Escuela Río Barranca.
- Escuela Ciudadela Kennedy.
- Escuela San Miguel.
- Escuela La Guaria.
- Liceo Antonio Obando Chan.
- Jardín de Niños Riojalandia.
- Jardín de Niños El Roble.
- Escuela San Joaquín.
Circuito 2:
- Escuela Pitahaya.
- Escuela el Establo.
- Escuela el Palmar.
Circuito 3:
- Escuela San Agustín.
- Escuela Orocú.
- Escuela Arturo García Golcher.
- Escuela Nora María Quesada Chavarría.
Circuito 4:
- Escuela Ventanas.
- CINDEA Pitahaya.
Circuito 5:
- Escuela El Chagüite.
- Escuela Flora Guevara Barahona.
- Escuela Barrio San Luis.
- Escuela Fray Casiano de Madrid.
- Escuela Carrizal.
- Escuela Veinte de Noviembre.
- Escuela José Ricardo Orlich.
- Escuela Delia Urbina de Guevara.
- Jardín de Niños de Fray Casiano.
- Jardín de Niños de Puntarenas.
- Escuela El Carmen, Liceo de Chacarita.
- Liceo José Martí.
- Colegio Nocturno José Martí.
- CINDEA Puntarenas.
Circuito 6:
- Ningún centro educativo.
Circuito 7:
- Escuela Peñas Blancas.
- Escuelas Mesetas.
Dirección Regional de Occidente:
Circuito 3:
- Escuela Bajo San Antonio.
- Escuela Quebradilla.
- Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.
- Escuela Balboa.
- Escuela Zapotal.
- Escuela Potrerillo.
- Escuela Socorro.
- Escuela San Francisco.
- Escuela Santiago.
- Escuela La Guaria.
- Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell.
- Escuela Yadira Gamboa Blanco.
- Escuela Ermelinda Mora Carvajal.
- Escuela Gabino Araya Blanco.
- Escuela Carlos María Jiménez Ortiz.
- Escuela La Constancia.
- Liceo Rural San Antonio Zapotal.
- CTP Piedades del Sur.
- Liceo Magallanes.
- Escuela San Bosco.
- Escuela El Carmen.
- Escuela Bajo Matamoros.
- Escuela Carrera Buena.
- Escuela El Salvador.
- Escuela Helí Santamaría Navarro.
- Escuela La Palma.
- Escuela Dr. Carlos Luis Valverde V.
Circuitos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9:
- Todos los centros educativos estarán habilitados.