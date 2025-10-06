EN VIVO
MEP suspende clases en escuelas y colegios afectados por lluvias

Consulte aquí la lista oficial de los centros educativos en los que aplica la medida.

Pixabay
Por Susana Peña Nassar 5 de octubre de 2025, 18:24 PM

El Ministerio de Educación Pública (MEP) suspendió clases en las escuelas y colegios afectados por las fuertes lluvias de las últimas horas.

Según el comunicado oficial, la medida se aplicará este lunes 6 de octubre en instituciones de las direcciones regionales de Puntarenas y Occidente.

“Esta medida se toma en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, siguiendo los lineamientos de la alerta #33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierte sobre la alta saturación de suelos y condiciones de riesgo en varias zonas del país”, dijo la cartera en un comunicado de prensa.

De persistir las condiciones climáticas adversas, las autoridades podrían extender la suspensión; por eso, se pide a los padres de familia estar atentos a las comunicaciones emitidas a través de los canales oficiales.

A continuación, puede consultar la lista completa de centros educativos en los que no habrá lecciones este lunes.

Dirección Regional de Puntarenas:

Circuito 1:

  • Escuela Riojalandia.
  • Escuela Juanito Mora.
  • CTP Puntarenas.
  • Escuela Manuel Mora Valverde.
  • Escuela José Joaquín Mora.
  • Escuela San Miguelito.
  • IPEC Escuela Augusto Colombari.
  • Escuela El Roble.
  • Escuela Río Barranca.
  • Escuela Ciudadela Kennedy.
  • Escuela San Miguel.
  • Escuela La Guaria.
  • Liceo Antonio Obando Chan.
  • Jardín de Niños Riojalandia.
  • Jardín de Niños El Roble.
  • Escuela San Joaquín.

Circuito 2:

  • Escuela Pitahaya.
  • Escuela el Establo.
  • Escuela el Palmar.

Circuito 3:

  • Escuela San Agustín.
  • Escuela Orocú.
  • Escuela Arturo García Golcher.
  • Escuela Nora María Quesada Chavarría.

Circuito 4:

  • Escuela Ventanas.
  • CINDEA Pitahaya.

Circuito 5:

  • Escuela El Chagüite.
  • Escuela Flora Guevara Barahona.
  • Escuela Barrio San Luis.
  • Escuela Fray Casiano de Madrid.
  • Escuela Carrizal.
  • Escuela Veinte de Noviembre.
  • Escuela José Ricardo Orlich.
  • Escuela Delia Urbina de Guevara.
  • Jardín de Niños de Fray Casiano.
  • Jardín de Niños de Puntarenas.
  • Escuela El Carmen, Liceo de Chacarita.
  • Liceo José Martí.
  • Colegio Nocturno José Martí.
  • CINDEA Puntarenas.

Circuito 6:

  • Ningún centro educativo.

Circuito 7:

  • Escuela Peñas Blancas.
  • Escuelas Mesetas.

Dirección Regional de Occidente:

Circuito 3:

  • Escuela Bajo San Antonio.
  • Escuela Quebradilla.
  • Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.
  • Escuela Balboa.
  • Escuela Zapotal.
  • Escuela Potrerillo.
  • Escuela Socorro.
  • Escuela San Francisco.
  • Escuela Santiago.
  • Escuela La Guaria.
  • Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell.
  • Escuela Yadira Gamboa Blanco.
  • Escuela Ermelinda Mora Carvajal.
  • Escuela Gabino Araya Blanco.
  • Escuela Carlos María Jiménez Ortiz.
  • Escuela La Constancia.
  • Liceo Rural San Antonio Zapotal.
  • CTP Piedades del Sur.
  • Liceo Magallanes.
  • Escuela San Bosco.
  • Escuela El Carmen.
  • Escuela Bajo Matamoros.
  • Escuela Carrera Buena.
  • Escuela El Salvador.
  • Escuela Helí Santamaría Navarro.
  • Escuela La Palma.
  • Escuela Dr. Carlos Luis Valverde V.

Circuitos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9:

  • Todos los centros educativos estarán habilitados.

