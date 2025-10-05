“Siempre andaba con una gran sonrisa”: Edith, la niña al que un terraplén le quitó la vida

En la escuela La Palma Occidente, en San Ramón, el silencio este lunes pesará más que la lluvia que aún no cesa. Los pasillos, que hace apenas unas semanas vibraban con el bullicio del desfile del 15 de septiembre, se vuelven un espacio de duelo y de recuerdos.

Ahí estudiaba Edith Miranda Romero, la niña de 8 años que perdió la vida junto a sus padres cuando un terraplén cedió y los sepultó en su casa, la madrugada del domingo.

“Era una chica súper alegre, súper solidaria, siempre andaba con una gran sonrisa. La última actividad en la que participó fue el desfile del 15 de septiembre, ahí iba feliz, desfilando con la comunidad nicaragüense que forma parte de nuestro centro educativo", recuerda con la voz entrecortada Marielos Mora, directora de la escuela.



Edith había llegado a Costa Rica este año, junto a su familia, procedente de Nicaragua. Ingresó directamente a tercer grado, donde se integró de gran forma con sus compañeros y maestras.

Desde temprano, la directora ha estado en contacto con los familiares sobrevivientes —la hermana mayor de Edith y una tía— para coordinar junto con la alcaldía de San Ramón y el Ministerio de Seguridad el proceso de repatriación de los cuerpos.

La tía y su hermana, de 19 años, son dos de las tres personas que sobrevivieron tras el incidente y quienes fueron atendidas por la Cruz Roja al llegar a la zona después de la emergencia.

“Los tres van a ser trasladados a Nicaragua. Aún están en medicatura forense, posiblemente mañana o el martes puedan entregarlos”, explica.

La tragedia ha dejado una profunda huella en toda la comunidad de San Miguel de Piedades Sur, donde la escuela es mucho más que un centro educativo: es un punto de encuentro y unión.

“Hemos trabajado mucho en la integración con la comunidad nicaragüense y esto nos duele a todos", dijo.

Por instrucción de la Dirección Regional, las lecciones fueron suspendidas para el lunes. El martes, los niños volverán, pero el ambiente será distinto.