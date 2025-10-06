Más de 350 personas permanecen en albergues tras inundaciones

Las lluvias que azotan al país desde hace más de 48 horas han dejado a cientos de familias sin hogar. Según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), ya son más de 200 las alertas atendidas y 32 los cantones con afectaciones, siendo Puntarenas una de las zonas más golpeadas por las inundaciones.

En esta provincia, la escuela de Riojalandia se convirtió en el principal refugio para las personas evacuadas, mientras que otro albergue fue habilitado en la escuela Colombari ante la saturación del primero. En total, 337 personas se mantienen en albergues del Pacífico Central y otras 14 en la región Chorotega, según el más reciente reporte de la CNE.

Los testimonios de las familias afectadas reflejan el drama que se vive en estas comunidades.

“Fue muy duro. El agua me llegaba a la cintura, los vecinos estaban igual, los animales muriéndose. Perdimos todo, no se pudo salvar nada”, relató una de las personas que está en un albergue. (Ver video adjunto)

Otro vecino recordó cómo debió evacuar en plena madrugada: “El agua estaba dentro de mi casa hasta la rodilla. Es desesperante porque esto viene pasando desde hace tres años”.

Las autoridades locales no descartan habilitar nuevos refugios si las lluvias persisten en las próximas horas.

La CNE y los cuerpos de emergencia reiteraron el llamado a desalojar de inmediato las zonas de riesgo y atender las indicaciones de las autoridades para evitar tragedias mayores.