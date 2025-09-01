Más de 250 mil kilos de papa que venían de EE. UU. fueron rechazados por brotes y plaga

Durante la inspección, se identificaron brotes en el tubérculo, lo que obligó a las autoridades a ordenar su destrucción como medida fitosanitaria.



https://www.teletica.com/sucesos/mas-de-250-mil-kilos-de-papa-que-venian-de-ee-uu-fueron-rechazados-por-brotes-y-plaga_391556

Limón se llenó de color en el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense

Además del desfile, se realizaron actividades simultáneas en Matina, Siquirres y Pococí, como parte del Mes Histórico de la Afrodescendencia.​

https://www.teletica.com/nacional/limon-se-lleno-de-color-en-el-dia-de-la-persona-negra-y-la-cultura-afrocostarricense_391559

Centro de mando y control digital ya está en construcción

De acuerdo con el ministro, Mario Zamora, el sistema permitirá integrar los sistemas de seguridad del país, hacer seguimientos a sicarios, manipular semáforos y recabar prueba delincuencial con mayor precisión.​

https://www.teletica.com/nacional/centro-de-mando-y-control-digital-ya-esta-en-construccion_391170

​Violencia sin tregua: cuatro asesinatos sacuden al país en menos de 24 horas

En La Uruca acribillaron a un hombre, quien, al parecer, era el líder de la banda “Los Picudos”, vinculada a estructuras criminales en La Carpio.

https://www.teletica.com/sucesos/violencia-sin-tregua-cuatro-asesinatos-sacuden-al-pais-en-menos-de-24-horas_391553

Sube a más de 800 el balance de muertos del sismo en Afganistán

El balance provisional da cuenta a 2.500 heridos en la provincia de Kunar, así como de 12 muertos y 255 heridos en la de Nangarhar.



https://www.teletica.com/internacional/sube-a-mas-de-800-el-balance-de-muertos-del-sismo-en-afganistan_391572

Herediano deja el torneo al rojo vivo con triunfo ante Liberia

Los bicampeones nacionales tumbaron al club sensación del torneo.

https://www.teletica.com/club-sport-herediano/herediano-deja-el-torneo-al-rojo-vivo-con-triunfo-ante-liberia_391558​​



