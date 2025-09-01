Violencia sin tregua: cuatro asesinatos sacuden al país en menos de 24 horas

La madrugada de este domingo, una balacera frente a la discoteca Don Juan, en Limón centro, dejó como saldo dos personas muertas y al menos cinco heridas.

Según el reporte de la Cruz Roja, al llegar a la escena encontraron a un hombre sin signos vitales, con una herida de bala en la cabeza.

Testigos indicaron que dos sicarios llegaron al sitio y dispararon directamente contra él. La víctima fue identificada como Sevilla Briones, de 45 años, presuntamente vinculado al grupo criminal conocido como “Los Hondureños” o “La H”.

Además, se confirmó la muerte de una mujer, cuya identidad no ha trascendido. Las autoridades reportaron al menos cinco personas más heridas por arma de fuego, quienes fueron trasladadas en vehículos particulares al Hospital Tony Facio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedó a cargo de la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos y continuar con la investigación.

Asesinato en La Uruca

Horas antes, a las 7:00 p.m. del sábado, otro hecho violento se registró en La Uruca, donde un hombre identificado como González Ramos, alias “Picudo”, fue asesinado de al menos 24 disparos mientras viajaba en un vehículo.

Con él viajaban una mujer de apellido García, quien recibió un impacto en el glúteo, y otro sujeto conocido como “Pluma”, que resultó ileso. El fallecido sería el líder de la banda “Los Picudos”, vinculada a estructuras criminales en La Carpio.

Asesinato en Coto Brus

A las 3:00 a.m. del mismo domingo, en Sabalito de Coto Brus, Puntarenas, se reportó otro homicidio en el bar La Primavera. Un joven de 26 años murió tras ser atacado con arma blanca. La Cruz Roja confirmó que fue encontrado sin signos de vida en el lugar.

La violencia en bares, restaurantes y discotecas continúa en aumento. Uno de los hechos más graves ocurrió hace dos semanas en Santa Ana, donde una balacera dejó tres muertos y dos heridos graves. Según datos oficiales, en lo que va del año ya se contabilizan 577 homicidios en Costa Rica, siendo San José la provincia con más casos (195), seguida por Limón (119).