Herediano deja el torneo al rojo vivo con triunfo ante Liberia

El inicio del campeonato nacional ha tenido a Liberia como el mejor equipo y la noche de este domingo fue el turno de Herediano de frenar en seco al club liberiano.

Un gol de Ronaldo Araya (18’) inclinó la balanza 1-0 a favor de los bicampeones nacionales.

Este resultado deja al Apertura con una tabla de posiciones al rojo vivo.

Liberia sigue viendo líder con 11 puntos, mismos que el Team, pero con mejor gol diferencia (+5 frente a +2).

El triunfo flórense hizo que entre el primero y el quinto solo existan tres puntos de diferencia. Así que a partir de ahora cualquier cosa puede pasar.