Limón se llenó de color en el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense

Este domingo, la provincia de Limón celebró por todo lo alto el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, una fecha que honra las raíces, tradiciones y aportes de la comunidad afrodescendiente al país.

El evento principal fue el Grand Gala Parade, una vibrante muestra cultural que recorrió las calles con bailes, comparsas, trajes de gala y música caribeña. La edición número 27 del desfile reunió a más de 70 agrupaciones de danza provenientes de distintas regiones de Costa Rica, así como delegaciones invitadas de Panamá.

La jornada estuvo marcada por el lema “Back to our roots” (Volver a nuestras raíces), que buscó reconectar con la historia y el legado de las comunidades afrodescendientes. El desfile inició en el centro de Limón y se extendió por varias calles, convirtiéndose en una verdadera fiesta de identidad y orgullo.

Además del desfile, se realizaron actividades simultáneas en Matina, Siquirres y Pococí, como parte del Mes Histórico de la Afrodescendencia, declarado por ley en 2018. Estas celebraciones incluyeron presentaciones artísticas, muestras gastronómicas, exposiciones culturales y espacios de reflexión sobre el racismo y la inclusión.

El Grand Gala Parade fue declarado patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica en 2022, lo que reafirma su valor como símbolo de resistencia, memoria y celebración de la diversidad.

La comunidad limonense, junto con visitantes nacionales e internacionales, vivió una jornada cargada de alegría, tradición y reivindicación, consolidando a Limón como epicentro de la cultura afrocostarricense.