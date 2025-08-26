Lo más destacado de las últimas horas
Bukele se pronuncia sobre señalamiento durante comparecencia de Chaves en el Congreso.
Este medio buscó y consiguió una posición del mandatario salvadoreño ante alusiones que hizo la diputada Rocío Alfaro durante su interrogatorio al gobernante costarricense, el viernes anterior.
DEA solicitará en próximos días extradición de nuevos sospechosos, confirma Carlo Díaz
Las autoridades estadounidenses buscan coordinar la extradición de más costarricenses presuntamente ligados a redes de narcotráfico.
Crean videos con “deepfake” con imagen y voz del director de Telenoticias para estafar
También están usando la imagen de Geanina Dinarte, exministra de la Presidencia, con el objetivo de atraer víctimas y obtener dinero mediante engaños.
Venezuela lanza operación antidrogas ante llegada de barcos de guerra de EE. UU.
Estados Unido acusa a Maduro y a su ministro del Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a una supuesta organización del narcotráfico bautizada el Cartel de los Soles.
Saprissa enfrentará al Motagua sin Mariano Torres
Los morados están obligados a ganar para mantenerse con vida en la Copa Centroamericana.
