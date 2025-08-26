DEA solicitará en próximos días extradición de nuevos sospechosos, confirma Carlo Díaz

El fiscal general Carlo Díaz confirmó que la Administración para el Control de Drogas (DEA) solicitará en los próximos días la extradición de nuevos sospechosos vinculados al tráfico internacional de drogas.

Las autoridades estadounidenses buscan coordinar la extradición de más costarricenses presuntamente ligados a redes de narcotráfico. Este fue uno de los temas abordados en la reunión que sostuvo el fiscal general con representantes de la DEA, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Fiscalía de Texas.

Durante el encuentro, realizado el martes 19 de agosto en Costa Rica, se definieron los procedimientos y documentación necesarios para que las autoridades estadounidenses puedan llevar a cabo las extradiciones.

Díaz indicó a Telenoticias que también se estableció el proceso mediante el cual se realizaría la extradición del exmagistrado Celso Gamboa, junto a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, y Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro.

Aunque los agentes estadounidenses ya abandonaron el país, continuarán en comunicación constante con las autoridades costarricenses para avanzar en las gestiones. Las detenciones de nuevos extraditables podrían concretarse en los próximos días.