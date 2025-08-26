Crean videos con “deepfake” con imagen y voz del director de Telenoticias para estafar

Estafadores están utilizando tecnología de deepfake para crear videos falsos con la imagen y voz del director de Telenoticias, Ignacio Santos, así como de Geanina Dinarte, exministra de la Presidencia, con el objetivo de atraer víctimas y obtener dinero mediante engaños.

Los videos, como el que se muestra en el video adjunto de Telenoticias, son difundidos en redes sociales simulando entrevistas o reportajes, con el fin de generar credibilidad y manipular a los usuarios. Esta práctica fraudulenta se ha vuelto cada vez más común, aprovechando herramientas de inteligencia artificial para suplantar identidades públicas.

Geanina Dinarte advirtió a la ciudadanía sobre estos contenidos falsos, instando a no caer en este tipo de estafas digitales. “Es fundamental verificar la fuente de cualquier información que circule en redes sociales”, señaló.

Expertos en ciberseguridad recomiendan extremar precauciones, contrastar datos y evitar compartir contenido no verificado, para frenar la propagación de noticias falsas y protegerse de fraudes tecnológicos.