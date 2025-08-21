Proyecto para autorizar allanamientos las 24 horas tendrá segunda vida en el Congreso

Varios diputados presentaron un texto sustitutivo que pretende corregir lo señalado por el Ejecutivo al vetar la iniciativa anterior.

https://www.teletica.com/politica/proyecto-para-autorizar-allanamientos-las-24-horas-tendra-segunda-vida-en-el-congreso_390853

Testigo vincula a “Celso Gamboa y sus socios” con cargamento de cocaína decomisado en Limón

La organización que supuestamente lidera el exmagistrado usaba lanchas rápidas, embarcaciones de pesca, sumergibles y aeronaves para mover la droga hasta Estados Unidos, según el FBI.

https://www.teletica.com/nacional/testigo-vincula-a-celso-gamboa-y-sus-socios-con-cargamento-de-cocaina-decomisado-en-limon_390836

Asaltos obligan a cerrar negocio familiar en Los Yoses: “Ya no se puede trabajar en paz”

“Los que trabajamos honestamente somos los que perdemos”, dijo Eduardo Umaña.

https://www.teletica.com/sucesos/asaltos-obligan-a-cerrar-negocio-familiar-en-los-yoses-ya-no-se-puede-trabajar-en-paz_390863

¡Caos en la Sudamericana! Disturbios suspenden el partido entre Independiente y U. de Chile

En varios videos que circulan en redes sociales se ve como varios hinchas se lanzan al vacío desde las gradas.

https://www.teletica.com/internacional/caos-en-la-sudamericana-disturbios-suspenden-el-partido-entre-independiente-y-u-de-chile_390864

Video: Aficionados morados encararon a Wanchope y jugadores tras su derrota en Panamá

El técnico morado y dos de los líderes les dieron la razón al grupo de aficionados, además agradecieron el viaje y el apoyo.

https://www.teletica.com/deportivo-saprissa/video-aficionados-morados-encararon-a-wanchope-y-jugadores-tras-su-derrota-en-panama_390873



