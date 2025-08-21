EN VIVO

de HS

Internacional

¡Caos en la Sudamericana! Disturbios suspenden el partido entre Independiente y U. de Chile

En varios videos que circulan en redes sociales se ve como varios hinchas se lanzan al vacío desde las gradas.

AFP
AFP
Por AFP Agencia |20 de agosto de 2025, 21:14 PM

El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 fue suspendido por incidentes en las tribunas cuando se disputaba el segundo tiempo, informó el club argentino y confirmó la Conmebol.

"El partido por la vuelta de los Octavos de Final ha sido oficialmente suspendido por los incidentes", publicó Independiente en X.

La Conmebol oficializó también en redes que el encuentro fue "cancelado".

El partido, que se disputaba en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, sur de Buenos Aires, estaba igualado 1-1.


WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas