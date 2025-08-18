¡Atención, conductores! Ruta 32 ya está abierta



MOPT realizará este lunes un cierre preventivo a las 5 p. m.



https://www.teletica.com/nacional/atencion-conductores-ruta-32-ya-esta-abierta_390652





﻿Saprissa ajusta y empata un partido complicado en Liberia

﻿Los liberianos se pusieron a delante y los tibaseños vinieron de atrás para sellar el 2-2.



https://www.teletica.com/municipal-liberia/saprissa-ajusta-y-empata-un-partido-complicado-en-liberia_390637

​Defensora acude a Sala IV por prohibición para ingresar con computadora a La Reforma

El privado de libertad que la abogada representa consultaba el expediente que se le sigue a través de una computadora, ya que este se compone de 6.700 páginas y prueba electrónica.

https://www.teletica.com/nacional/defensora-acude-a-sala-iv-por-prohibicion-para-ingresar-con-computadora-a-la-reforma_390497



Muere reconocido imitador y humorista tico

José Ricardo Carballo tenía 42 años y falleció en un accidente de tránsito este fin de semana.

https://www.teletica.com/entretenimiento/muere-reconocido-imitador-y-humorista-tico_390629



Trump y Putin: mucho ruido, pocas nueces

No hubo avances entre el presidente de Estados Unidos y el líder ruso. Ahora se supone que la asediada Ucrania debe decidir, aunque no se sabe qué. Putin puede estar satisfecho: Moscú no hizo concesiones.



https://www.teletica.com/deutsche-welle/trump-y-putin-mucho-ruido-pocas-nueces_390607

