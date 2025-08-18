¡Atención, conductores! Ruta 32 ya está abierta

Este lunes a las 6 a.m. la Ruta 32, que comunica el Valle Central con Limón, fue reabierta de nuevo para todo tipo de vehículos.

Así lo confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a través de sus redes sociales. También señaló que a partir de las 5 p.m. de este día se realizará un nuevo cierre preventivo por saturación de suelos producto de las lluvias.

“Tras la inspección realizada, no se encuentran deslizamientos en la Ruta 32. Se procede a su apertura.



“Debido a la saturación de los suelos, se mantiene monitoreo constante y se realizará cierre preventivo a las 5 p. m.”, indicó el MOPT.

La Ruta 32 enfrenta cierres recurrentes en esta época del año debido a las intensas lluvias y la caída de material sobre la vía.