Muere reconocido imitador y humorista tico

El humorista e imitador costarricense José Ricardo Carballo, de 42 años, murió este fin de semana en un accidente de tránsito, confirmó este domingo el programa Pelando el Ojo, del cual formaba parte como uno de sus integrantes más recientes.

Carballo destacó por su talento para imitar voces y personajes, lo que le abrió las puertas en el espacio radial, donde rápidamente se ganó el aprecio de la audiencia. Además, ejercía como periodista y escritor, con cuatro libros publicados.

El programa comunicó la noticia mediante una esquela publicada en sus redes sociales, en la que expresaron sus condolencias a familiares y allegados.

​“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero José Ricardo Carballo. En estos momentos tan difíciles, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus amigos y familia. Que encuentren consuelo en los recuerdos y fuerza de quienes lo rodean”, expresa el posteo de las redes sociales del programa.



