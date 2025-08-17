EN VIVO

Muere reconocido imitador y humorista tico

José Ricardo Carballo tenía 42 años y falleció en un accidente de tránsito este fin de semana.

Por Mariana Valladares |17 de agosto de 2025, 13:47 PM

El humorista e imitador costarricense José Ricardo Carballo, de 42 años, murió este fin de semana en un accidente de tránsito, confirmó este domingo el programa Pelando el Ojo, del cual formaba parte como uno de sus integrantes más recientes.

Carballo destacó por su talento para imitar voces y personajes, lo que le abrió las puertas en el espacio radial, donde rápidamente se ganó el aprecio de la audiencia. Además, ejercía como periodista y escritor, con cuatro libros publicados.

El programa comunicó la noticia mediante una esquela publicada en sus redes sociales, en la que expresaron sus condolencias a familiares y allegados.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero José Ricardo Carballo. En estos momentos tan difíciles, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus amigos y familia. Que encuentren consuelo en los recuerdos y fuerza de quienes lo rodean”, expresa el posteo de las redes sociales del programa. 



Sobre el accidente donde falleció el humurista, según la Oficina de Prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ocurrió la madrugada de este sábado en la Garita de Alajuela, a eso de las 2 a.m. En el mismo incidente murió una persona apellido Espinoza de 28 años. 

Carballo se sumó hace unos años al elenco del programa y su inesperada partida genera consternación entre colegas y oyentes, quienes lo recuerdan por su carisma, ingenio y cercanía con el público.

