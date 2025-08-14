Tribunal: Acusación contra Gamboa, Araya y Smith "fue confusa, inacabada y omisa"

Los jueces enumeraron hasta seis falencias en la pieza presentada por el Ministerio Público, que desde su perspectiva, impidieron hacer un juicio de reproche a los exfuncionarios.

https://www.teletica.com/nacional/tribunal-acusacion-contra-gamboa-araya-y-smith-fue-confusa-inacabada-y-omisa_390453

Salud emite orden sanitaria tras mordedura de perro en centro comercial

La medida se tomó tras una investigación realizada en el establecimiento.

https://www.teletica.com/nacional/salud-emite-orden-sanitaria-tras-mordedura-de-perro-en-centro-comercial_390464

¿Por qué tenemos casi el doble inundaciones ahora, con respecto al mismo periodo del año pasado?

Para mitigar el impacto, se presentó un proyecto de ley que busca obligar a las municipalidades a incorporar el manejo de aguas pluviales en sus planes reguladores.

https://www.teletica.com/sucesos/por-que-tenemos-casi-el-doble-inundaciones-ahora-con-respecto-al-mismo-periodo-del-ano-pasado_390461

Congreso deja al borde del archivo reforma para perseguir capitales emergentes

El Plenario no alcanzó, este miércoles, los votos necesarios para aprobar el proyecto en segundo debate. Sus detractores piden devolverlo a comisión.

https://www.teletica.com/politica/congreso-deja-al-borde-del-archivo-reforma-para-perseguir-capitales-emergentes_390455

Yokasta Valle está muy cerca de concretar su ansiada velada en el Estadio Nacional

MVP, su nueva casa, ya trabaja en eso, mientras que su hermana Naomy ya tiene fecha para su regreso.

https://www.teletica.com/otros-deportes/yokasta-valle-esta-muy-cerca-de-concretar-su-ansiada-velada-en-el-estadio-nacional_390439



