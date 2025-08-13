Yokasta Valle está muy cerca de concretar su ansiada velada en el Estadio Nacional

En el boxeo todo cambia de la noche a la mañana y las sorpresas suceden como campanas en el ring.

Yokasta Valle tiene todo listo para subir al ring en diciembre próximo y en un principio la pelea estaba pactada para disputarse en Puerto Rico.

Sin embargo, el sueño de la boxeadora de tener una velada en el Estadio Nacional podría llegar más pronto de lo esperado.

La tica recién firmó con la prestigiosa promotora de boxeo Most Valuable Promotions (MVP), que se enamoró del calor tico y está dispuesta a organizar un evento masivo.

Así lo indicó Nakisa Bidarian, dueño de la empresa, junto al famoso youtuber y boxeador, Jake Paul.

“Hablando con Mario Vega, manager de la boxeadora, nos explicó que quiere hacer el evento aquí en el Estado Nacional, pero como es un recinto en el exterior, entonces los mejores meses para hacerlo es entre enero y marzo por la temporada de lluvias.

“Nuestra esperanza es tener aquí un evento en el Estadio Nacional para que todas las personas que vengan sean ticas y puedan presenciar al talento tico y que podamos expandir todo eso aquí mismo en Costa Rica”, mencionó el empresario.

Esto emociona mucho a la pugilista tica, pues es algo con lo que siempre ha añorado e incluso hasta se dio el lujo de extender una invitación especial

“Apenas estamos en la firma, no nos iban a decir antes, así que ahora es esperar, ellos quieren hacer algo grande, si quieren hacer algo aquí en el Nacional y podría ser por qué no ante Seniesa, yo sé que ella quiere, pero bueno, sería un gran sueño que sea aquí, es mi sueño y junto a Naomy sería increíble hacer una gran pelea”, explicó Valle.

​Su manager, Mario Vega, explicó que los representantes de MVP quedaron muy sorprendidos con el calor tico, lo que podría acelerar pronto esa organización para la velada en suelo tico.

“Yo creo que las cosas cambiaron. Anoche nos sentamos y el plan era pelear afuera en diciembre en Puerto Rico, pero Nakisa visitó el Estadio Nacional y dijo, yo quiero pelear aquí, así que veremos qué pasa.

“Como esto es un espacio abierto, todo depende del clima, así que habría que buscar la mejor época, él nos dijo que le gustaría que llegué el público, llenar el estadio, que si es posible hasta gratis con tal de verlo lleno”, expresó Vega.

La que prácticamente tiene todo listo para volver al ring es su hermana Naomy Valle, ficha también de MVP desde marzo anterior, pues se espera se dé su retorno en el mes de setiembre, muy probablemente en Canadá.