Carlo Díaz dirá, este viernes, las razones por las que cree que Chaves debe ser enjuiciado

El fiscal general será el primero en comparecer ante la comisión especial que analiza el desafuero del mandatario.

https://www.teletica.com/politica/carlo-diaz-dira-este-viernes-las-razones-por-las-que-cree-que-chaves-debe-ser-enjuiciado_390063

¡Atención! Colgate retira voluntariamente del mercado tico esta pasta dental

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Salud y por la propia compañía.

https://www.teletica.com/salud/atencion-colgate-retira-voluntariamente-del-mercado-tico-esta-pasta-dental_390065

Condiciones frías: temperaturas bajan entre 2 y 3 grados

Esta masa de aire seco viene acompañada de polvo del desierto del Sahara, lo que provocará una disminución significativa en las lluvias.

https://www.teletica.com/nacional/condiciones-frias-temperaturas-bajan-entre-2-y-3-grados_390068

“Se tomaron hasta el ron”, dice hijo de estadounidense que fue amarrado durante asalto

El adulto mayor permaneció atado de pies y manos durante dos horas.

https://www.teletica.com/sucesos/se-tomaron-hasta-el-ron-dice-hijo-de-estadounidense-que-fue-amarrado-durante-asalto_390054

¡La Liga sí pudo! Alajuelense consigue importante triunfo en Managua

El equipo de Óscar Ramírez impuso su casta en suelo pinolero.

https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/la-liga-si-pudo-alajuelense-consigue-importante-triunfo-en-managua_390071