¡La Liga sí pudo! Alajuelense consigue importante triunfo en Managua

Por todo lo que había pasado con la derrota de Herediano 4-2 ante el Diriangén en Nicaragua, el partido de la Liga en Managua era una olla de presión, pero bueno… estos son los momentos en que se pueden marcar diferencia.

Alajuelense lo entendió así y con un partido “al estilo Macho Ramírez” logró un importante triunfo 1-2 contra el Managua FC.

¿Qué es el estilo Macho? Un estilo de juego en que prima el equilibrio, aparecen dos contenciones y no se tiene un fútbol muy vistoso ni ofensivo.

Diego Campos (45+1’) abrió la cuenta y Kenyell Mitchell (79’) decretó el tanto del triunfo.

Carlos Hernández (58’) puso el 1-1 momentáneo pero no le alcanzó a los de casa.

Al final, este triunfo es vital para los bicampeones centroamericanos que habían iniciado la defensa de su corona con una sonrojante derrota en casa 1-2 frente al Plaza Amador de Panamá.