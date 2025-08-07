“Se tomaron hasta el ron”, dice hijo de estadounidense que fue amarrado durante asalto

“Ellos estaban tomando el ron ahí, mientras mi padre estaba amarrado en el piso”, narró a Teletica.com Clayton Cuthbert, hijo de un ciudadano estadounidense de 65 años, quien fue víctima de un violento asalto en su casa, ubicada en la zona montañosa de Cuesta del Burro, en Ciudad Cortés de Osa, Puntarenas.



Según detalló Cuthbert, los hechos ocurrieron este miércoles a las 5:30 p. m., cuando tres sujetos encapuchados, dos de ellos con armas de fuego, ingresaron a la propiedad.

Uno de los sospechosos vigilaba desde la puerta, otro saqueaba el interior de la casa y un tercero esperaba en un vehículo afuera.

“Estaban ahí adentro de la casa por una hora. Hasta la comida de la refrigeradora estaban comiendo. Ellos estaban tomando el ron ahí, mientras mi padre estaba amarrado en el piso.

“Golpearon a mi perro cachorro y sí, se llevaron varias cosas. Finalmente, no sé cómo él (su padre) soltó uno de sus pies y pudo caminar hasta la casa del próximo vecino a pedir ayuda. Los vecinos le ayudaron a cortar las cosas de sus manos y después él llamó a la Policía”, contó Cuthbert.

A su llegada, los policías de la Fuerza Pública les recomendaron no tocar nada en la escena porque el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iba a llegar en cualquier momento.



Según el afectado, las autoridades ya cuentan con características clave sobre los sospechosos.

“El OIJ ya tiene las características del carro en que llegaron los delincuentes y tienen la placa. Nosotros pusimos la denuncia de inmediato”, manifestó Cuthbert.

Durante el atraco, los antisociales sustrajeron objetos de valor como un PlayStation 5, ropa, víveres y otros artículos. Sin embargo, lo que andaban buscando era dinero.

“Por dicha, mi padre sí está bien. Solo tiene unas marcas en las muñecas y pies de cuando lo amarraron y también en el cuello, donde lo lastimaron. Mi papá ha tenido la propiedad por 11 años, pero hemos estado ahí viviendo fijo 5 años. Otras tres veces se han metido a la casa a robar, pero no había nadie y esta vez fue muy violento.

“Hace un año, como a cuatro casas cercanas, también de estadounidenses, las asaltaron. Aquí, como es un pueblo pequeño en Ciudad Cortés, muchos saben y conocen que hay esa comunidad de gringos en la parte de arriba” agregó Cuthbert.



El OIJ confirmó a este medio que el caso se encuentra en investigación.