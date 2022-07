Por Teletica.com Redacción | 15 de julio de 2022, 6:43 AM

109 inundaciones y deslizamientos se registraron en las últimas 24 horas



La CNE le pide a la ciudadanía no bajar la guardia, ya que los suelos están muy saturados.



https://www.teletica.com/sucesos/109-inundaciones-y-deslizamientos-se-registraron-en-las-ultimas-24-horas_315605



Periodista denuncia "falta de empatía" de choferes que ignoraron a taxista accidentado



“El taxista no murió solo, estuvimos con él en sus últimos minutos de vida”, aseguró Josué Lara, quien trabaja en el Cuerpo de Bomberos.



https://www.teletica.com/sucesos/periodista-denuncia-falta-de-empatia-de-choferes-que-ignoraron-a-taxista-accidentado_315599



Jueces escucharon 5.800 llamadas del “Gringo”, “La reina del sur” y “Matapobres”



Estas grabaciones fueron escuchadas durante el juicio contra 35 miembros de la supuesta organización criminal, acusados por narcotráfico, homicidios y legitimación de capitales.



https://www.teletica.com/reportajes/jueces-escucharon-5800-llamadas-del-gringo-la-reina-del-sur-y-matapobres_315592



Placas terminadas en 6 están incluidas en "periodo de gracia" por salida de Riteve



A las placas 7 y 8 no se les multará por falta de revisión; esta medida se extenderá también a los propietarios con revisión programada para junio o con placas que terminen en 6.

https://www.teletica.com/nacional/placas-terminadas-en-6-estan-incluidas-en-periodo-de-gracia-por-salida-de-riteve_315579



Sele Femenina cae ante la potencia EE. UU. y pierde boleto directo a París 2024



La Tricolor cayó 3-0 en las semifinales del Premundial de la Concacaf, en un duelo de selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.



https://www.teletica.com/la-sele/sele-femenina-cae-ante-la-potencia-ee-uu-y-pierde-boleto-directo-a-paris-2024_315600