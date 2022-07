Por Teletica.com Redacción | 6 de julio de 2022, 6:07 AM

Riteve dice que detectó vacíos y contradicciones en concurso para otorgar nueva revisión



Empresa presentó consultas a la Contraloría y al MOPT por dudas relacionadas con lo señalado en cartel.



Ministra de Educación: "No se le puede decir nada al niño porque ya es agresión"



"Los docentes están manos arriba", sostiene Müiller.



Artista e ingeniero se llevan ₡3 millones cada uno en QQSM



“Gustavo aceptó este reto cuatro horas antes, cuando yo me fui porque me tenían que operar de emergencia, para eso se necesita valor y un poco de locura”, agradeció Ignacio Santos tras su regreso como conductor del programa.



Video: Guitarrista Carlos Santana se desmaya en pleno concierto



“Vayan a sus casas y oren por la salud de Carlos”, indicó la producción del concierto.



Pantalla gigante y conciertos: Municipalidad de Cartago prepara actividades para la final



Los Hicsos, Los Cantantes, así como Erick León y la Jungla estarán en la Plaza Mayor a partir de las 6:30 p. m.



