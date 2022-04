QQSM inicia temporada y repartió ₡5.500.000 en su primera noche



Tras dos años de pandemia, en esta nueva temporada se retoma la participación del público en el set del programa.



Diputados no lograron localizar a exauditor llamado a comparecer por caso “Diamante”



El presidente de la comisión especial que investiga el caso, Pablo Heriberto Abarca, aseguró que incluso llamaron a la casa de habitación del exfuncionario de la Municipalidad de Cartago, pero este no respondió.



Figueres: “Los costarricenses quisieron que fuéramos oposición y eso es lo que vamos a ser”



Aunque aseguró que no buscarán hacerle la vida imposible al Ejecutivo, el expresidente sí dejó claro que no apoyarán iniciativas que no se alineen con el plan de gobierno del PLN.



Albert Rudé se mete en una olla de presión con Alajuelense



El "Fuera Rudé" se volvió a escuchar en el Morera Soto. Tras el parón del torneo, los rojinegros acumulan un punto de seis posibles en casa.



