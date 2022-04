Figueres: “Los costarricenses quisieron que fuéramos oposición y eso es lo que vamos a ser”

Luego de una reunión amistosa por la mañana con el presidente electo, Rodrigo Chaves, el excandidato José María Figueres tuvo esta tarde una posición menos conciliadora sobre el rol que la fracción de Liberación Nacional asumirá en el venidero Congreso.



En primer lugar, dejó claro que irán por la presidencia del directorio legislativo bajo la figura de Rodrigo Arias, y justificó, entre muchas otras, que no hay ningún diputado electo mejor calificado que él para asumir ese rol.

Lo otro es que anunció que, como fracción de oposición que serán, cumplirán ese rol a cabalidad, incluyendo el rechazo de toda aquella iniciativa que no se alinee al programa de gobierno verdiblanco.

La posición de los verdiblancos hace pensar que la negociación entre el Gobierno de Chaves y su fracción de 10 diputados no será sencilla.

Con 19 legisladores, el PLN tendrá un músculo importante para negociar su agenda y prioridades.

En ese sentido, el propio Figueres dejó claro que seguirán adelante con dos propuestas que Rodrigo Chaves adversa tajantemente: la rebaja al impuesto único a los combustibles y la devolución parcial del régimen obligatorio de pensiones (ROP).

Finalmente, el expresidente dijo que si alguien de su partido decide sumarse al gobierno de Chaves lo hará a título personal y no en representación del PLN, al tiempo que calificó de mezquinas las palabras de la jefa de fracción del PPSD, Pilar Cisneros, que dijo hoy que apoyarían la presidencia de Rodrigo Arias a cambio de apoyo para la agenda oficialista.

“Me parece mezquino decir que estamos de acuerdo con unas cosas si negociamos otras, este es el momento de Costa Rica (…) Pongámonos a la altura de los tiempos, aquí hay personas que la están pasando realmente mal, eso es lo que hay que estar solucionando, aquí no es que si yo voto me dan tal cosa, no no, la familia costarricense está buscando altura, que estén por encima de esas cosas”, finalizó.