Incendio en hotel: análisis de escena fortalece sospecha de mano criminal



Según las autoridades, luego de analizar las muestras recolectadas, han disminuido las probabilidades de que un fallo eléctrico sea la causa de la emergencia.​​



https://www.teletica.com/sucesos/incendio-en-hotel-analisis-de-escena-fortalece-sospecha-de-mano-criminal_301747



Compañera de oficial fallecido: “Me dijo ‘Mari, tápeme el café, ya casi volvemos’ y aún sigo esperándolo”



“Nunca se guarden un te quiero, porque puede que talvez sea tarde cuando lo quieras decir, y el nudo en la garganta te quita la respiración”, escribió Maricruz Solano.



https://www.teletica.com/sucesos/companera-de-oficial-fallecido-me-dijo-mari-tapeme-el-cafe-ya-casi-volvemos-y-aun-sigo-esperandolo_301746



28 vehículos perdieron sus placas por estacionar en Avenida Segunda



Sus dueños pasarán el fin de año sin carro.



https://www.teletica.com/nacional/28-vehiculos-perdieron-sus-placas-por-estacionar-en-avenida-segunda_301751



"Me tocaban y no me podía negar": las niñas forzadas a trabajar en bares y clubs en Nepal



Muchas niñas en Nepal, algunas de apenas 11 años, viven atrapadas bajo las peores formas de trabajo infantil.



https://www.teletica.com/bbc-news-mundo/me-tocaban-y-no-me-podia-negar-las-ninas-forzadas-a-trabajar-en-bares-y-clubs-en-nepal_301741



Pelé recibe el alta médica tras al menos dos semanas hospitalizado



'O Rei' informó el 9 de diciembre que estaba hospitalizado para hacerse "la última sesión de quimioterapia" de 2021.



https://www.teletica.com/internacional/pele-recibe-el-alta-medica-tras-al-menos-dos-semanas-hospitalizado_301739