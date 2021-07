CCSS confirmó que el OIJ inició recolección de prueba por faltante de vacunas



Las autoridades recomiendan a las personas no aceptar ofrecimientos de venta de vacuna en la calle ya que es probable que la cadena de frío se haya roto.



https://www.teletica.com/nacional/ccss-confirmo-que-el-oij-inicio-recoleccion-de-prueba-por-faltante-de-vacunas_291773



Verdulero que salvó a joven atacada por perro: “Yo reaccioné por instinto”



“Cuando vi a la mujer mayor tirada en el piso defendiendo a su hija salí corriendo a ayudar”, relató.



https://www.teletica.com/nacional/verdulero-que-salvo-a-joven-atacada-por-perro-yo-reaccione-por-instinto_291771



Llueven críticas al MOPT de usuarios que se quedaron esperando una prueba teórica de manejo



Algunos aseguraron que las citas no duraron ni 30 minutos en acabarse, otros mostraron capturas del error que les daba la página donde no se podían matricular.



https://www.teletica.com/nacional/llueven-criticas-al-mopt-de-usuarios-que-se-quedaron-esperando-una-prueba-teorica-de-manejo_291766



¡Histórico! Cae nieve en varias ciudades al sur de Brasil



Las nevadas continúan en varias ciudades de Río Grande do Sul y Santa Catarina.



https://www.teletica.com/internacional/historico-cae-nieve-en-varias-ciudades-al-sur-de-brasil_291767



México derrota a Canadá en el último suspiro para llegar a la final de Copa Oro



Héctor Herrera llegó de manera oportuna para marcar el gol del triunfo 2-1 en tiempo de descuento.



https://www.teletica.com/copa-oro-2021/mexico-derrota-a-canada-en-el-ultimo-suspiro-para-llegar-a-la-final-de-copa-oro_291772