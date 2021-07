Verdulero que salvó a joven atacada por perro: “Yo reaccioné por instinto”

Un verdulero se convirtió en héroe cuando logró ayudar a una mujer que estaba siendo atacada por un perro violento, cerca del Residencial Abedules en Curridabat.



Teletica.com conversó con don Manuel, quien aseguró que él solo se dedica a vender frutas y verduras por la zona y que hizo simplemente lo que había que hacer en el momento, pero que no busca fama, solo está preocupado por la pronta recuperación de la muchacha.

"Yo estaba entregando verduras a unos clientes, todo comenzó porque yo creí que le estaban pegando a una mujer, yo soy el único varón de la casa y me educaron siempre a respetar a las mujeres, tengo dos hermanas, dos hijas y hasta una nieta ahorita. "Entonces yo me fui en carrera a tratar de defenderla, pero cuando yo veo la situación y veo a la señora mayor tirada en el piso, defendiendo a su hija, me puse muy sensible porque mi mamá está cumpliendo un año de fallecida, yo ando muy frágil, me puse muy nervioso, pensé en mi mamá, eso me motivó y salí corriendo a ayudar", relató el emprendedor.

Según mencionó a este medio don Álvaro Chaves, padre de la joven de 18 años, su hija recibió al menos 20 mordeduras en su pierna izquierda, pero la situación pudo ser peor de no ser por la reacción de don Manuel.

Técnica vista en Internet

Manuel comentó que fue gracias a un video que había visto en Internet que supo cómo lograr reaccionar para que el animal soltara a Mónica al mismo tiempo de que no lo atacará a él.

“El tema ahí es que había cuatro hombres más y nadie sabía que hacer, entonces ¿qué iban a esperar?, que el perro la soltara, casualmente, hace unos días atrás, estaba viendo el Facebook y vi un video de cómo un señor le quitó un perro bravo a otro.

“Entonces yo asumí la posición, me acerqué, le pedí ayuda al Divino Niño, agarré al perro del cuello, empecé a apretarlo, a pedir fuerza de Dios, hasta que él soltó a la muchacha, pero el perro seguía moviéndose, fue cuando yo pensé que me iba a morder si lo soltaba, hasta que el perro se descompuso yo lo solté, me asusté porque pensé que lo había matado y yo no quería matar al perro, yo considero que el perro no tiene la culpa, estaba amarrado, lo tienen encerrado, se escapó”, explicó.

Terapia y denuncia

El verdulero de 47 años agregó que fue a visitar a la muchacha ya que se estaba muy preocupado por las fuertes heridas que recibió.

“Yo fui a visitar a la muchacha para ver cómo estaba, si fue feo la verdad, fue un momento muy duro, gracias a Dios no le tocó ni una arteria, pero ella ocupa tratamiento, va a necesitar terapia, ella debe de tener los mejores medicamentos”, dijo.

El padre de Mónica aseguró a este medio que ya presentaron la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y que, además, hoy fue contactado por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para lo que corresponde.

Más cuidado

Don Manuel aprovechó para hacer conciencia a los dueños de perros, ya que él transita mucho por esas zonas y ve como algunos dueños andan perros grandes sin seguridad, con el peligro que ocurra lo que le pasó a la joven.

“Ahí pasan siempre señoras adultas caminando, pasan niños, pasan jóvenes, pasa mucha gente con sus perritos, pero también veo gente que sacan perros grandes sin correa o sin bozal, hay que motivar a la gente para saque a su perro, pero con seguridad para no arriesgar la vida de otras personas, hay que ser responsables con eso, en especial si son perros de raza grande o brava”, concluyó el vendedor.

Don Manuel es vendedor de frutas y verduras de la zona de Lomas de Ayarco, Pinares, Monte Alto y Hacienda Vieja de Curridabat, si usted es vecino del sector y desea comprarle de sus productos lo puede hacer al WhatsApp 72129923, él agradecerá mucho la compra ya que con su negocio es como mantiene a su familia.