Llueven críticas al MOPT de usuarios que se quedaron esperando una prueba teórica de manejo

La mañana de este lunes el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció en sus redes sociales que a partir de las 8 de la mañana se liberarían citas para la prueba teórica de manejo, sin embargo, muchos usuarios mostraron su desconecto al no poder matricular.​

Algunos aseguraron que las citas no duraron ni 30 minutos en acabarse, otros mostraron capturas del error que les daba la página donde no se podían matricular.

Este medio revisó la publicación del MOPT y al cierre de esta nota tenía más de 8.700 comentarios, la gran mayoría de quejas de ciudadanos por no haber podido matricular ni por la web ni por teléfono.

“Deberían de ponerse un poco más serio con esto, es una barbaridad que tenga 40min para sacar una cita y esa página no funciona, increíble”, aseguró Jeank RM.

“Siempre lo mismo, otra vez a las 8 am en punto todo caído. Llevo 20 minutos intentando y nada y fijo cuando sirva ya no van a haber campos. ¿Cómo pueden ser tan inútiles? Ya a estas alturas es que deberían de implementar un sistema para hacer el examen virtual o arreglar la porquería de sistema que tienen”, relató Carlos FA.

“¿Cómo es que todo el mundo tiene el sistema caído, pero luego de pronto no hay citas? ¿Quién se las lleva si nadie puede?”, dijo Gabriela García.

“Sabiendo que hay tanta gente solicitando esta prueba, porque no liberan por lo menos citas dos veces por semana, está generando un colapso innecesario tomando como excusa una pandemia. Todos nos hemos adaptado al distanciamiento y la prevención para no dejar las actividades necesarias. Pero Cosevi ustedes no dejan soluciones a este problema, sino que a los ojos de todos son unos ineficientes”, recalcó María Paula Hidalgo.

Teletica.com intentó buscar una reacción por parte de las autoridades del MOPT, pero no hubo respuesta.

En ocasiones anteriores la institución ha asegurado que esto ocurre porque muchas personas intentan ingresar al mismo tiempo y la web colapsa.